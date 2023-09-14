В ДНР российские войска уничтожили станцию обнаружения воздушных целей П-18 ВСУ

ВС РФ уничтожили станцию обнаружения воздушных целей П-18 ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Новопавловка. Об этом сообщили в Минобороны России.

- В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки российская группировка «Юг» отразила восемь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское. На Донецком направлении украинские войска потеряли до 350 военнослужащих, восемь единиц военной техники, три артиллерийские системы американского производства М777 и M109, а также одно орудие Д-30.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Красный Лиман. Также противовоздушная оборона за сутки перехватила четыре ракеты HIMARS, уничтожила 53 украинских дрона.

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