Шесть мирных жителей погибли и девять ранены в результате обстрелов ВСУ за сутки

Вооруженные формирования Украины обстреливают жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ за прошедшие сутки 67 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 241 снаряд и ракету. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Светлодарск, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Старомихайловка, Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сводке СЦКК.

Шесть мирных жителей погибли в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Светлодарске. Ранены девять гражданских, в том числе ребенок 2010 года рождения в Кировском и Куйбышевском районах Донецка.

Повреждены одиннадцать жилых домов в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Светлодарске, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

На горловском - 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

На ясиноватском – шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров.

На светлодарском - один обстрел из РСЗО.

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