Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 сентября 2023 6:17

Шесть мирных жителей погибли и девять ранены в результате обстрелов ВСУ за сутки

Украинские боевики за прошедшие сутки 67 раз открывали огонь по ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Вооруженные формирования Украины обстреливают жилые кварталы

Вооруженные формирования Украины обстреливают жилые кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ за прошедшие сутки 67 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 241 снаряд и ракету. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Светлодарск, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Старомихайловка, Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сводке СЦКК.

Шесть мирных жителей погибли в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Светлодарске. Ранены девять гражданских, в том числе ребенок 2010 года рождения в Кировском и Куйбышевском районах Донецка.

Повреждены одиннадцать жилых домов в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Светлодарске, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

На горловском - 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

На ясиноватском – шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров.

На светлодарском - один обстрел из РСЗО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 17 сентября 2023: отбиты атаки ВСУ в районе Торского и Серебряного лесничества

Вооруженные силы РФ отбили атаки ВСУ на Клещеевку под Артемовском (подробнее)