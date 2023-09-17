За неделю на Донецком направлении «Южная» группировка отразила 34 атаки ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За неделю на Донецком направлении «Южная» группировка отразила 34 атаки ВСУ. Украинские боевики потеряли 16 танков и других бронированных машин, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии. В Минобороны РФ заявили о продолжающихся штурмовых действиях ВСУ на Артемовск.

— На Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату города Артемовск и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, — заявили в министерстве обороны России.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю отразили восемь атак ВСУ, продолжая наносить удары по скоплениям техники. В Минобороны РФ добавили, что за неделю украинские войска потеряли на этом направлении 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии. Свыше 1100 военнослужащих были ранены или убиты.

Украинские войска предпринимали безуспешные попытки отбить позиции у российских военнослужащих на Красно-Лиманском направлении в районах Торского и Серебрянского лесничества.

— В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий, — заявили в Минобороны России.

В Минобороны также добавили, что истребительная авиация ВС РФ сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Красного Лимана 13 сентября.

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