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Политика17 сентября 2023 4:20

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 17 сентября 2023: отбиты атаки ВСУ в районе Торского и Серебряного лесничества

Вооруженные силы РФ отбили атаки ВСУ на Клещеевку под Артемовском
Виктория ПОДАРОВА
За неделю на Донецком направлении «Южная» группировка отразила 34 атаки ВСУ

За неделю на Донецком направлении «Южная» группировка отразила 34 атаки ВСУ

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За неделю на Донецком направлении «Южная» группировка отразила 34 атаки ВСУ. Украинские боевики потеряли 16 танков и других бронированных машин, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии. В Минобороны РФ заявили о продолжающихся штурмовых действиях ВСУ на Артемовск.

— На Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату города Артемовск и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, — заявили в министерстве обороны России.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю отразили восемь атак ВСУ, продолжая наносить удары по скоплениям техники. В Минобороны РФ добавили, что за неделю украинские войска потеряли на этом направлении 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии. Свыше 1100 военнослужащих были ранены или убиты.

Украинские войска предпринимали безуспешные попытки отбить позиции у российских военнослужащих на Красно-Лиманском направлении в районах Торского и Серебрянского лесничества.

— В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий, — заявили в Минобороны России.

В Минобороны также добавили, что истребительная авиация ВС РФ сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Красного Лимана 13 сентября.

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