Храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира второй раз пострадал в результате обстрела ВСУ (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке обстрелом ВСУ поврежден храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира. Об этом сегодня сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района по улицам Зуевская и Нарвская повреждены многоквартирные жилые дома, а также здание «Храма Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, - написал в телеграм-канале Алексей Кулемзин.

Эксперты СЦКК ДНР задокументировали разрушения по таким адресам.

- Донецк (Куйбышевский район): храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира по улице Зуевской; улица Зуевская, 15 (многоквартирный жилой дом); улица Нарвская, 5 (многоквартирный жилой дом), - говорится в сводке.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что шесть мирных жителей погибли и девять ранены в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки. Украинские боевики 67 раз открывали огонь по ДНР.

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