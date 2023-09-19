СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 17 снарядов из артиллерии

ВФУ выпустили по Донецку 17 снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Кировскому району Донецка 17 снарядов из артиллерии калибром 155 мм. Противник ввел огонь со своих позиций из района населенного пункта Кураховка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Кировского района Донецка продолжался до 14:30. За это время украинские боевики выпустили по городу еще 12 снарядов натовского калибра.

Напомним, что за 18 сентября ВСУ выпустили по ДНР 104 снаряда. Противник применял РСЗО и артиллерию калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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