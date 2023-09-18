В Петровском районе Донецка мужчина подорвался на мине «Лепесток»

Мирный житель пострадал, подорвавшись на мине «Лепесток» в Донецке. Фото: МЧС ДНР

Мужчина пострадал в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе по улице Вельяминова получил ранение мужчина 1991 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из РЗСО по центру Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района Константиновки. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что снаряд ВСУ попал в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе. По предварительной информации от врио Главы ДНР Дениса Пушилина, пострадавших в результате этого обстрела нет.

Кроме того, в Старомихайловке от детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения.

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