Снаряд ВСУ попал в кровлю административного здания в центре Донецка

Произошло прямое попадание в кровлю административного здания в Ворошиловском районе Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Снаряд вооруженных формирований Украины попал в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в центре Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- Произошло прямое попадание в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Константиновка.

Кроме того, в Старомихайловке по улице Чкалова, 18 «б» в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения. Военные эксперты из СЦКК ДНР добавили, что два кассетных натовских снаряда вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту 16 сентября примерно около трех часов дня.

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