ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по центру Донецка

ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по Донецку (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Константиновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:50 – населенный пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центральный район города находится под обстрелами противника. В зоне риска бульвар Пушкина.
Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили два кассетных боеприпаса по Киевскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Нетайлово.
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