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НовостиПолитика18 сентября 2023 12:06

ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по центру Донецка

Украинские боевики выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из района населенного пункта Константиновка
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по Донецку (архивное фото)

ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по Донецку (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Константиновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:50 – населенный пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центральный район города находится под обстрелами противника. В зоне риска бульвар Пушкина.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили два кассетных боеприпаса по Киевскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Нетайлово.

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