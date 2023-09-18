ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по центру Донецка

ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по Донецку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Константиновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:50 – населенный пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центральный район города находится под обстрелами противника. В зоне риска бульвар Пушкина.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили два кассетных боеприпаса по Киевскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Нетайлово.

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