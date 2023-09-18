СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Киевскому району Донецка

ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Донецку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили два кассетных боеприпаса по Киевскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Нетайлово. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в СЦКК ДНР сообщили, что в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Старомихайловке погиб мужчина 1952 года рождения. Военные эксперты подчернили, что два кассетных натовских снаряда вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту 16 сентября примерно около трех часов дня.

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