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НовостиПолитика18 сентября 2023 10:07

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Киевскому району Донецка

Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка кассетными снарядами из района населенного пункта Нетайлово
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Донецку (архивное фото)

ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Донецку (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили два кассетных боеприпаса по Киевскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Нетайлово. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в СЦКК ДНР сообщили, что в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Старомихайловке погиб мужчина 1952 года рождения. Военные эксперты подчернили, что два кассетных натовских снаряда вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту 16 сентября примерно около трех часов дня.

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