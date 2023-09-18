Денис Пушилин: При обстреле центра Донецка предварительно, пострадавших нет

Врио Главы ДНР сообщил, что при обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле центра Донецка со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых по предварительной информации нет.

- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых по предварительной информации нет, - говорится в видеообращении врио Главы ДНР.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что произошло прямое попадание в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе.

Кроме того, примерно в три часа дня ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Константиновка.

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