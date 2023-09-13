Половина из выпущенных ВСУ за день снарядов по Донецку - кассетного типа

ВСУ начали использовать кассетные боеприпасы чаще, чем ранее Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ продолжают атаковать Донецк. Только за текущий день, 13 сентября, территория города 28 раз подверглась украинским обстрелам. В половине случаев - с применением кассетных снарядов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 93 снаряда калибром 155 мм, из них 45 кассетного типа, а также 4 ракеты из РСЗО, - заявил градоначальник.

Сообщается также, что вследствие обстрелов в Киевском районе Донецка были ранены женщины 1942, 1957 и 1958 годов рождения. Повреждены частные жилые дома по улицам Башкирская и Пятницкого.

В Кировском районе по улице Бирюзова украинский снаряд попал на футбольное поле возле школы № 98.

Тем временем в Петровском районе по улице Добровольского при обстреле был поврежден многоквартирный жилой дом.

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