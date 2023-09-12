ВСУ за день выпустили по Донецку и его окрестностям более 100 натовских снарядов

Под огнем ВСУ оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также поселок Старомихайловка. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска за день выпустили по Донецку и его окрестностям более 100 натовских снарядов, в том числе с кассетной боевой частью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также пгт Старомихайловка укронацисты выпустили 101 снаряд калибром 155 мм, из них 22 кассетного типа, - заявил градоначальник.

По информации мэра, в Киевском районе под обстрелом погиб мужчина 1962 года рождения и были ранены мужчина 1966-го и женщина 1967 годов рождения.

Кроме того, в городе зафиксированы многочисленные повреждения. Так, в Киевском районе получили повреждения многоквартирный дом по улице Листопрокатчиков и автомобили. В Кировском районе пострадали многоквартирный дом, газопровод и автомобиль по улице Абакумова, а также частные дома по улице Печерской. В Куйбышевском районе на Манежном проспекте возник пожар в подсобном помещении Свято-Игнатьевского храма, а также пострадали частный дом и газопровод по улице Сигнальной.

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