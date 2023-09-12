От обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка смертельное ранение получил мужчина

От обстрела ВСУ в Донецке смертельное ранение получил мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка смертельное ранение получил мужчина. Он скончался до прибытия скорой помощи. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- Во время обстрела Киевского района по улице Листопрокатчиков получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

По данным СЦКК ДНР, примерно в 16:20 украинские боевики выпустили четыре снаряда по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Противник ввел огонь со своих позиций в Галицыновке.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела Киевского района по улице Башкирской получил ранение мужчина 1966 года рождения. Также был поврежден многоквартирный жилой дом по улице Листопрокатчиков.

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