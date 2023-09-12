От обстрела ВСУ в Великоновоселовском районе ДНР ранен мужчина

В селе Керменчик ДНР ранения получил мужчина от обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате очередного артиллерийского удара со стороны вооруженных формирований Украины в селе Керменчик Великоновоселовского района ДНР ранения получил мужчина. Об этом сообщили в диспетчерской службе ГО и ЧС администрации Волновахского района.

- 12.09.2023 в следствии обстрела села Керменчик (Великоновоселковского района), ранения получил мужчина 1949 года рождения, - отмечают в службе.

Там добавили, что пострадавшего доставили в центральную республиканскую больницу города Волновахи.

В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что примерно в 12 дня по селу Керменчик украинские боевики выпустили четыре снаряда из артиллерии калибром 155 мм. Противник ввел огонь со своих позиций в районе населенного пункта Богоявленка.

Напомним, что ВСУ выпустили по трем районам Донецка 11 кассетных боеприпасов. Украинские боевики ввели огонь со своих позиций в Галицыновке и Кураховке.

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