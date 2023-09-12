СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по трем районам Донецка 11 кассетных боеприпасов

ВСУ выпустили по трем районам Донецка 11 кассетных боеприпасов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 11 кассетных боеприпасов. Украинские боевики ввели огонь со своих позиций в Галицыновке и Кураховке. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 13:25 по 13:35 украинские боевики выпустили еще восемь кассетных боеприпасов по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

Напомним, что примерно в 11 утра ВСУ нанесли артиллерийский удар по трем городам ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Донецк, Макеевка и Ясиноватский район.

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