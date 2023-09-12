ВСУ за час выпустили по трем городам ДНР 24 снаряда из натовской артиллерии

ВСУ выпустили по ДНР 24 снаряда из натовской артиллерии за час (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 24 снаряда из артиллерии калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 11:05 по 11:45 ВСУ продолжили обстрел территории ДНР. За это время противник выпустил еще семь снарядов по Киевскому району Донецка. Также в 11:15 украинские боевики обстреляли Ясиноватский район, выпустив три снаряда калибром 155 мм.

Кроме того, по Червоногвардейскому району Макеевки противник выпустил 11 снарядов из натовской артиллерии.

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