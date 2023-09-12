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НовостиПолитика12 сентября 2023 9:02

ВСУ за час выпустили по трем городам ДНР 24 снаряда из натовской артиллерии

Украинские боевики открыли огонь по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, выпустив 24 снаряда из артиллерии за час
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по ДНР 24 снаряда из натовской артиллерии за час (архивное фото)

ВСУ выпустили по ДНР 24 снаряда из натовской артиллерии за час (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 24 снаряда из артиллерии калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 11:05 по 11:45 ВСУ продолжили обстрел территории ДНР. За это время противник выпустил еще семь снарядов по Киевскому району Донецка. Также в 11:15 украинские боевики обстреляли Ясиноватский район, выпустив три снаряда калибром 155 мм.

Кроме того, по Червоногвардейскому району Макеевки противник выпустил 11 снарядов из натовской артиллерии.

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