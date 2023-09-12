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НовостиПолитика12 сентября 2023 6:39

ВСУ ночью выпустили два ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк со своих позиций в Мемрике
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ открыли ракетный огонь по Ленинскому району Донецка около двух ночи 12 сентября (архивное фото)

ВСУ открыли ракетный огонь по Ленинскому району Донецка около двух ночи 12 сентября (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку две ракеты из реактивной системы залпового огня. Под обстрелом боевиков оказался Ленинский район города. ОБ этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около двух ночи зафиксирован обстрел Ленинского района Донецка с позиций ВСУ в населенном пункте Мемрик. Боевики выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Как сообщала «КП Донецк», за сутки украинские боевики ранили четырех мирных жителей Донецкой Народной Республики в Донецке, Еленовке, Макеевке и Керменчике. ВСУ выпустили по региону 338 боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО и снаряды с кассетной боевой частью. Повреждено восемь домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

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