ВСУ ночью выпустили два ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка

ВСУ открыли ракетный огонь по Ленинскому району Донецка около двух ночи 12 сентября (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку две ракеты из реактивной системы залпового огня. Под обстрелом боевиков оказался Ленинский район города. ОБ этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около двух ночи зафиксирован обстрел Ленинского района Донецка с позиций ВСУ в населенном пункте Мемрик. Боевики выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Как сообщала «КП Донецк», за сутки украинские боевики ранили четырех мирных жителей Донецкой Народной Республики в Донецке, Еленовке, Макеевке и Керменчике. ВСУ выпустили по региону 338 боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО и снаряды с кассетной боевой частью. Повреждено восемь домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

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