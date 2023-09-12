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НовостиПолитика12 сентября 2023 14:01

В центре Донецка обстрелом ВСУ поврежден многоквартирный дом, ранен мужчина

Украинские войска продолжают наносить веерные удары по столице ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Днем 12 сентября под ударами украинской артиллерии оказался Киевский район Донецка

Днем 12 сентября под ударами украинской артиллерии оказался Киевский район Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы мирных кварталов столицы ДНР. Днем 12 сентября под ударами артиллерии ВСУ оказался Киевский район Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что от огня украинских войск пострадал многоквартирный дом.

- Под обстрелом Киевский район. Очевидцы сообщают о повреждении многоквартирного жилого дома по улице Листопрокатчиков, - проинформировал градоначальник.

Чуть позже он сообщил о ранении мирного жителя.

- В результате обстрела Киевского района по улице Башкирской получил ранение мужчина 1966 года рождения, - уведомил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда калибром 155 мм, включая четыре кассетных боеприпаса. Под огонь украинских боевиков попали Донецк, Ясиноватский район и Макеевка.

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