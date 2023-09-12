В центре Донецка обстрелом ВСУ поврежден многоквартирный дом, ранен мужчина

Днем 12 сентября под ударами украинской артиллерии оказался Киевский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы мирных кварталов столицы ДНР. Днем 12 сентября под ударами артиллерии ВСУ оказался Киевский район Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что от огня украинских войск пострадал многоквартирный дом.

- Под обстрелом Киевский район. Очевидцы сообщают о повреждении многоквартирного жилого дома по улице Листопрокатчиков, - проинформировал градоначальник.

Чуть позже он сообщил о ранении мирного жителя.

- В результате обстрела Киевского района по улице Башкирской получил ранение мужчина 1966 года рождения, - уведомил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда калибром 155 мм, включая четыре кассетных боеприпаса. Под огонь украинских боевиков попали Донецк, Ясиноватский район и Макеевка.

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