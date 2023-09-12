ВСУ за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда из артиллерии

ВСУ выпустили по ДНР 34 снаряда из артиллерии за час (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда калибром 155 мм, включая четыре кассетных боеприпаса. Под огонь украинских боевиков попали Донецк, Ясиноватский район и Макеевка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:00 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

Обстрел Куйбышевского района Донецка продолжился через 20 минут. Противник выпустил еще девять снарядов из натовского калибра, включая два кассетных боеприпаса. Примерно в 15:15 ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу Ясиноватский район, где выпустили три снаряда калибром 155 мм.

Примерно с 15:30 по 15:55 украинские боевики обстреливали Червоногвардейский район Макеевки. За это время противник выпустил 16 снарядов калибром 155 мм, а также два кассетных боеприпаса.

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