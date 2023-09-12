Украинские войска обстреляли территорию Свято-Игнатьевского храма в Донецке

В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении, расположенном на территории Свято-Игнатьевского храма
Фото: ИВАНОВА Диана
Украинские войска обстреляли территорию храма в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что инцидент зафиксирован в Куйбышевском районе. Там после обстрела ВСУ загорелось одно из помещений во дворе Свято-Игнатьевского храма.
- В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении, расположенном на территории Свято-Игнатьевского храма, - проинформировал мэр.
Напомним, ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадали частный дом и газопровод по улице Сигнальной.
Тем временем Кировский район подвергся обстрелу со стороны украинских войск снарядами кассетного типа. Огнем ВСУ в районе были повреждены многоквартирный дом, газопровод и автомобиль по улице Абакумова. Также пострадали частный дом и хозяйственная постройка по улице Печерской.
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