Кулемзин: Кировский район Донецка подвергся обстрелу снарядами кассетного типа

Вследствие обстрела в районе были зафиксированы множественные повреждения Фото: Иван ЖИЛЯК

Кировский район Донецка подвергся обстрелу снарядами кассетного типа со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что вследствие обстрела в районе были зафиксированы множественные повреждения.

- Повреждены многоквартирный дом, газопровод и автомобиль по улице Абакумова. Также пострадали частный дом и хозяйственная постройка по улице Печерской, - проинформировал мэр.

Тем временем в Куйбышевском районе при обстреле ВСУ пострадали частный дом и газопровод по улице Сигнальной.

Напомним, ранее сообщалось, что от обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка смертельное ранение получил мужчина 1962 года рождения. Трагедия произошла по улице Листопрокатчиков. Очевидцы также сообщают о повреждении многоквартирного жилого дома в этом районе.

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