В Мариуполе полностью восстановили два парка, еще два - в процессе реконструкции

Мариупольцы и гости города смогут гулять по обновленным паркам. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе полностью восстановлены два парка, еще два находятся в процессе реконструкции. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что на сегодняшний день уже завершена реконструкция парка имени 50-летия Победы и Театрального сквера. Строители также сдали в эксплуатацию первую очередь Приморского парка, а другие его территории еще восстанавливают.

Мариупольцы и гости города смогут гулять по обновленным паркам. Фото: Администрация города Мариуполя

- Также продолжается реконструкция Городского сада, парк «Родина» находится на этапе незавершенного строительства, - цитируют в мэрии слова главного менеджера по реконструкции парков и скверов МУП АГМ «Зеленстрой» Максима Жукова.

Мариупольцы и гости города смогут гулять по обновленным паркам. Фото: Администрация города Мариуполя

Уточняется, что восстановлением парка имени 50-летия Победы и Театрального сквера занимались строители из Санкт-Петербурга и фонда «Победа». Они же проводят реконструкцию Городского сада. Тем временем над преображением Приморского парка работают специалисты ППК «Единый Заказчик» совместно с Фондом капитального строительства Московской области.

Отметим, что всего в перечень мест досуга и отдыха мариупольцев, составленного «Зеленстроем» и городскими властями, были включены 12 парков.

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