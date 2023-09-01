В Мариуполе открыли первую очередь восстановления Приморского парка

В мариупольском парке полностью реконструирована центральная аллея, создана новая смотровая площадка, появились игровые зоны для детей и фуд-корты. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе после первой очереди реконструкции открыли Приморский парк. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на открытии объекта присутствовали зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев, гендиректор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян, гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Вместе они открыли для мариупольцев первую очередь восстановления парка.

- Здесь полностью реконструирована Центральная аллея, создана новая смотровая площадка, появились игровые зоны для детей и фуд-корты. Вдоль Центральной аллеи установлены стенды с очерками из истории Мариуполя и цифровыми копиями работ А.И. Куинджи - их из своего собрания передал Государственный Русский музей. Строители также восстановили «Бронекатер», позаботились и о создании комфорта для отдыхающих - высадили новые зеленые насаждения, установили удобные лавочки, - рассказал градоначальник.

Сообщается также, что по случаю открытия парка был устроен праздничный концерт.

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