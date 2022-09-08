Мариупольский драмтеатр до полного восстановления закроют стальными щитами

Российские строители наваривают массивную металлоконструкцию, на которую установят стальные листы Фото: Александр ИВАНОВ

Драматический театр в Мариуполе, разрушенный во время боевых действий, закрывают на три года стальными щитами и металлоконструкциями для проведения восстановительных работ. Полным ходом идет и капитальный ремонт театрального сквера около драмтеатра.

Драмтеатр и сквер вокруг сейчас превратились в большую стройплощадку. На ней много техники и стройматериалов. Работа идет высокими темпами.

С фронтальной стороны здания сотрудники одной из российских строительных компаний наваривают массивную металлоконструкцию. На нее установят стальные листы, которые полностью закроют периметр драмтеатра. Как объяснили строители, это делается для защиты от сильных ветров.

Театральный сквер обретет новый облик Фото: Александр ИВАНОВ

Ожидается, что восстановление здания займет около трех лет. Каким после этого увидят горожане любимый драмтеатр, пока неизвестно. Думается, со временем власти представят общественности проект реконструкции здания.

Зато ремонт театрального сквера проходит на глазах мариупольцев. Восстанавливается не только пострадавший от боевых действий ландшафт. Создается новый облик общественных пространств - фонтана, детской игровой площади. Уже установлены новые конструкции для развлечения юных горожан.

Напомним, драматический театр в Мариуполе был разрушен в середине марта вследствие взрыва. Здание культурного учреждения использовалось в качестве одного из опорных штабов украинских националистов. Следователи Генпрокуратуры ДНР установили, что взрыв произошел изнутри здания.

Работа идет высокими темпами Фото: Александр ИВАНОВ

Тем временем, по улице Артема (при Украине была переименована в улицу Куинджи) среди большого количества сгоревших многоэтажек уже больше месяца идут работы по возведению невысотного жилого фонда – возводятся четыре 3-этажных панельных дома.

Глава администрации Октябрьского района Иван Фтиц сообщил, что эти дома также предназначены для жителей города. Завершить стройку планируется до зимы.

Сейчас почти во всех домах собраны фундаменты и уже виднеются блоки первых этажей. В работах одновременно задействовано несколько кранов, грузовиков и тракторов.

По улице Артема строятся трехэтажные панельки, всего — четыре дома Фото: Александр ИВАНОВ

Также на 13 ЖМР (недалеко от стройки нового микрорайона на Куприна) начата подготовка к возведению двух новых многоквартирных домов. 5-этажки обещают сдать к началу нового года. Проект похож на тот, по которому строятся дома на Куприна. Ориентировочно каждый дом будет состоять из 100 квартир.

Ожидается, что в Мариуполе до конца года построят порядка 100 тысяч квадратных метров для 15 тысяч человек.

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