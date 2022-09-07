Как Донецкая Народная Республика полностью обеспечила себя зерном

На полях полным ходом идет сбор урожая. Фото: Минагропром ДНР

Донецкая Народная Республика будет полностью обеспечена зерном пшеницы. По оценкам Минагропрома ДНР, ожидаемый валовой сбор зерновых культур, в частности пшеницы, по итогам уборочной кампании 2022 года превысит показатели прошлого года более чем на 40 процентов.

По последним данным, в ходе уборочной кампании уже намолочено почти 687 тыс. тонн урожая с площади 237 тыс. гектаров.

Аграрии ДНР более чем на 93% убрали ранние зерновые и зернобобовые культуры. В том числе в хозяйствах, расположенных на освобожденных территориях, намолочено около 271 тыс. тонн урожая с площади более 82 тыс. гектаров. Это 81% от плана.

Новоазовский и Тельмановский районы – в лидерах уборочной кампании. Там посевные площади практически полностью обмолочены.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ИЗ РОССИИ

Успех аграриев стал результатом грамотной целевой политики, которую проводят власти Республики в отношении производителей сельскохозяйственной продукции. Также большую помощь Республике оказывает Россия.

В частности, Московская область поставила Тельмановскому и Новоазовскому районам запчасти и комплектующие для сельскохозяйственной техники. По оценке Минагропрома, изношенность техники в Республике достигает 85 процентов. Это один из наиболее острых вопросов для аграриев.

Проблема же высокой степени износа сельхозтехники импортного производства возникла из-за отсутствия в ДНР официальных сервисных центров. В результате аграрии не вкладывались в оптимальные сроки уборки, несли финансовые потери из-за недобора урожая.

Московская область помимо запчастей организовала приезд представителей сервисных центров.

- Мы взяли шефство над Тельмановским и Новоазовским районами. По их заявкам составили перечень запчастей и комплектующих на комбайны и трактора John Deere, Claas и доставили в короткие сроки. Это покрышки, моторное масло, редкие оригинальные запчасти, - рассказал представитель Правительства Московской области Иван Курданин. – Надеемся, это поможет аграриям успешно провести уборочную кампанию и уверенно смотреть в будущее.

Роман Михайлишин отметил высокое качество привезенных из России запчастей. Фото: Скиншот видео Минагропром ДНР

Руководитель сельхозпредприятия из Тельмановского района Роман Михайлишин отметил высокое качество запчастей.

- Привезли все самое необходимое. Очень сильно помогли. Большое спасибо. Теперь не будет проблем с уборкой кукурузы и подсолнечника, с посевной озимых, - поблагодарил аграрий.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫРУЧАЮТ ЛИЗИНГ И СУБСИДИИ

Для решения проблем с сельхозтехникой в Республике в последние годы стали активно внедрять лизинг.

- Вопрос приобретения сельхозтехники за счет иных финансовых источников очень актуален. Лизинг дает нашим производителям новые возможности в модернизации материально-технической базы и переоснащения производственных мощностей, — отметил министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко. – Мы надеемся на 50 процентов обновить парк техники.

Госпредприятие «Республиканская лизинговая компания» (РЛК) напрямую сотрудничает с ведущими производителями России и Белоруссии - «Ростсельмашем», Минским тракторным заводом, кемеровским заводом «Агро», «Белинсксельмашем».

Ростовский зерноуборочный комбайн «ACROS 585» приобрели в лизинг. Фото: Минагропром ДНР

Первым получателем техники, приобретенной в лизинг – ростовского зерноуборочного комбайна «ACROS 585» и тракторов «Беларус», стало сельхозпредприятие «Чистяковское» в Шахтерском районе.

- Все процедуры прошли быстро. Техника стоит на 20 процентов дешевле, чем в розницу в России, - поделился впечатлениями директор «Чистяковского» Виктор Бельский.

В окрестностях соседнего города Харцызска уборка зерновых несколько подотстала от лидеров. Об одной из проблем, которая помешала своевременно провести работы, министру Артему Крамаренко рассказал местный аграрий Валерий Ищенко.

- В свое время мы заключили договор с предприятием, которое убирало своими комбайнами. Два года было все прекрасно. Мы отказались от своих комбайнов, которые часто ломаются. Но случилось так, что нам перестали оказывать услуги, - поделился Ищенко.

Министр Артем Крамаренко (слева) сразу помог с техникой аграрию из Харцызска Валерию Ищенко. Фото: Минагропром ДНР

Министр не просто пообещал помочь. Буквально сразу в телефонном режиме нашел возможность выделить аграрию комбайн для уборки зерновых.

Во время встречи с сельхозпроизводителями Харцызска поднимались вопросы приобретения техники в лизинг и субсидирования.

- Аграрии могут получить государственную поддержку в виде субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и посевного материала, - сообщил Артем Крамаренко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Готовят семена и удобрения под новый урожай

По данным Госинспекции Минагропрома ДНР, проверку прошли более 5,2 тысяч тонн семян озимых культур под урожай 2023 года.

Кроме того, за прошедшую неделю в ДНР завезено более 765 тонн удобрений и порядка 5 тонн средств защиты растений. Было обследовано 1 427 гектаров посевов озимой пшеницы, ярового ячменя, подсолнечника и кукурузы на наличие вредителей и болезней.

Выращиваем свой картофель

В ДНР выращиванием картофеля заняты 8 сельхозпроизводителей, трое из которых уже получили первые субсидии на поддержку картофелеводства.

В этом году аграриям Республики предстоит собрать урожай почти с 65 гектаров сельхозугодий. Наиболее популярными сортами для выращивания у нас являются Королева Анна, Ривьера, Пикассо, Аризона, Ред Скарлет и Ред Леди.

Скоро начнется сбор яблок

В суперинтенсивном яблоневом саду, который расположен в Тельмановском районе, сбор урожая планируют начать уже во второй декаде сентября.

По словам директора филиала «Сады Донбасса» госкорпораии «Аграрный Донбасс» Олега Андриенко, собранные яблоки поступят в торговые сети, а также будет реализованы на ярмарках в городах и районах Республики.

Суперинтенсивный яблоневый сад был заложен в 2017 году. Площадь составляет 100 га. В саду выращивают зимние сорта яблок, которые пользуются особой популярностью - Гала, Ред Чиф, Фуджи, Либерти, Ренет Симиренко, Голд Крым и другие.

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