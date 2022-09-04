В школах ДНР детей кормят вкусными завтраками и обедами

Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
С 1 сентября в школах ДНР, которые распахнули двери в очном формате, бесплатно кормить детей начали на большую сумму. Если в прошлом году школьный завтрак стоил 28 рублей, а обед – 32, то теперь порции достигли 76 и 107 рублей, соответственно. Раньше детям из «деликатесов» давали кусочек того же яблока или банана, сейчас – например, котлету или кусочек рыбы.
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
МАЛЬЧИШКАМ НРАВИТСЯ ПЮРЕ С КОТЛЕТОЙ
В 8:50 в столовой Шахтерского учебно-воспитательного комплекса №1, что на востоке Республики, повара и кухонные работники накрывают столы. Скоро на завтрак учителя приведут учеников начальной школы.
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Сегодня у нас манная каша, чай, хлеб с маслом и сыр, - показывает корреспонденту «КП» повар Галина Гусарова.
- Добавку дети просят?
- Да, малыши.
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Даете?
- Если кто-то не пришел, то оставшиеся порции раздаем ребятишкам.
- Вкусно? – спрашиваю у первоклашек.
- Да-а-а! – отвечают в один голос.
Подхожу к ребятам постарше.
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Репортаж из школьной столовой
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Учеников стали кормить разнообразнее
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Здесь даже борщ вкусный! – говорит 3-классница Кира Бережная, не выпуская из руки ложку с манной кашей.
- А я люблю картофельное пюре с котлетой, - говорит 4-классник Иван Морозов.
Это блюдо оказалось любимым у всех его одноклассников.
Детям нравятся приготовленные в школах горячие обеды
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Детям нравятся приготовленные в школах горячие обеды
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В СТОЛОВУЮ БЕГУТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Подхожу к одной из родительниц, которая стоит у окна. Ольга Фуникова - мама 3-классницы Софии.
Детям нравятся приготовленные в школах горячие обеды
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Дочь бежит в столовую с удовольствием. Дома София просит, чтобы я ей готовила, как в школьной столовой, - с улыбкой говорит женщина. – Я здесь у повара узнавала рецепт запеканки. Во время дистанционки часто ею баловала дочь.
Учебные заведения ДНР поменяли поставщиков продуктов и теперь те всегда слышат их пожелания
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Директор школы Галина Бугрий рассказала, что учебные заведения ДНР поменяли поставщиков продуктов и теперь те всегда слышат их пожелания. К примеру, детям больше не готовят из замороженных мясных продуктов. Привозят те же филе или печень охлажденными. А значит блюда из них полезны для растущих детских организмов!
При Шахтерском учебно-воспитательном комплексе №1 есть и детсад
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Отметим, что бесплатным горячим питанием в Республике охвачены все дети начальной школы. Ученики, посещающие группы продленного дня, а также дети-льготники.
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