В школах ДНР детей кормят вкусными завтраками и обедами

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С 1 сентября в школах ДНР, которые распахнули двери в очном формате, бесплатно кормить детей начали на большую сумму. Если в прошлом году школьный завтрак стоил 28 рублей, а обед – 32, то теперь порции достигли 76 и 107 рублей, соответственно. Раньше детям из «деликатесов» давали кусочек того же яблока или банана, сейчас – например, котлету или кусочек рыбы.

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

МАЛЬЧИШКАМ НРАВИТСЯ ПЮРЕ С КОТЛЕТОЙ

В 8:50 в столовой Шахтерского учебно-воспитательного комплекса №1, что на востоке Республики, повара и кухонные работники накрывают столы. Скоро на завтрак учителя приведут учеников начальной школы.

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Сегодня у нас манная каша, чай, хлеб с маслом и сыр, - показывает корреспонденту «КП» повар Галина Гусарова.

- Добавку дети просят?

- Да, малыши.

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Даете?

- Если кто-то не пришел, то оставшиеся порции раздаем ребятишкам.

- Вкусно? – спрашиваю у первоклашек.

- Да-а-а! – отвечают в один голос.

Подхожу к ребятам постарше.

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Репортаж из школьной столовой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Учеников стали кормить разнообразнее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Здесь даже борщ вкусный! – говорит 3-классница Кира Бережная, не выпуская из руки ложку с манной кашей.

- А я люблю картофельное пюре с котлетой, - говорит 4-классник Иван Морозов.

Это блюдо оказалось любимым у всех его одноклассников.

Детям нравятся приготовленные в школах горячие обеды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Детям нравятся приготовленные в школах горячие обеды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В СТОЛОВУЮ БЕГУТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Подхожу к одной из родительниц, которая стоит у окна. Ольга Фуникова - мама 3-классницы Софии.

Детям нравятся приготовленные в школах горячие обеды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Дочь бежит в столовую с удовольствием. Дома София просит, чтобы я ей готовила, как в школьной столовой, - с улыбкой говорит женщина. – Я здесь у повара узнавала рецепт запеканки. Во время дистанционки часто ею баловала дочь.

Учебные заведения ДНР поменяли поставщиков продуктов и теперь те всегда слышат их пожелания Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Директор школы Галина Бугрий рассказала, что учебные заведения ДНР поменяли поставщиков продуктов и теперь те всегда слышат их пожелания. К примеру, детям больше не готовят из замороженных мясных продуктов. Привозят те же филе или печень охлажденными. А значит блюда из них полезны для растущих детских организмов!

При Шахтерском учебно-воспитательном комплексе №1 есть и детсад Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отметим, что бесплатным горячим питанием в Республике охвачены все дети начальной школы. Ученики, посещающие группы продленного дня, а также дети-льготники.

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