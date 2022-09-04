У детей в ДНР захватывает дух от школ, отстроенных российскими строителями

Ученики соскучились по занятиям в очном режиме. Фото: "Единая Россия"

Первый звонок в ДНР прозвенел в 256 школах, в то время как в 338 общеобразовательных учреждениях из-за возможных провокаций ВСУ новый учебный год начался дистанционно. Среди открывшихся в очном режиме школ - 65-я в Мариуполе. Российские строители ее восстановили практически с нуля за сорок дней.

ШКОЛЫ, В КОТОРЫХ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ

От отстроенной российскими строителями мариупольской школы № 65 дух захватывает у школьников и их родителей. Жителям освобожденного города на побережье Азовского моря, пережившим лишения, связанные с украинской оккупацией, не верилось, что их дети смогут сесть за парты 1 сентября. Еще недавно 65-я школа была разрушена.

Денис Пушилин и Андрей Турчак постили восстановленную школу №65 в Мариуполе

В Мариуполе возле здания школы прошла линейка. Мальчики в школьных костюмах, девочки с большими белыми бантами с букетами цветов в руках. В торжественной речи директор общеобразовательного учреждения Светлана Голикова поблагодарила шефов из Санкт-Петербурга, поднявших школу из руин.

- Я очень рада, что все мы встретились. Соскучилась по учителям и одноклассникам, - призналась 9-классница Елена Богушева.

- К счастью, теперь сможем заполнить пробелы в знаниях. Многим поступать в российские вузы! - подключился к беседе ее одноклассник Игорь Вазовский.

Первым уроком в школе было занятие на тему «Моя история». Ученики всех классов узнали о выдающихся личностях Великой России, а также о становлении и развитии Донецкой Народной Республики. Уроки «Моя история» прошли во всей Российской Федерации.

Денис Пушилин и Андрей Турчак постили восстановленную школу №65 в Мариуполе

В Волновахе учеников приняла восстановленная после последствий украинских обстрелов школа № 4. На линейке, которая для безопасности детей проходила в помещении, все были приятно взволнованы, родители не могли сдержать слез.

Каждому из первоклассников подарили рюкзаки.

- Школа красивая, - с удивлением говорит Алина Егоркина.

На лице мамы девочки появляются слезы.

- Мама, что с тобой?

- Все нормально. Я от радости плачу, - говорит женщина.

Школа, восстановленная строителями из Ямала, оборудована все необходимым. Россия делает все, чтобы дети учились.

ДИПЛОМЫ РФ ДАДУТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С 1 сентября все школы Республики перешли на единые образовательные стандарты. Для этого учителя прошли необходимую переподготовку в России.

Ученики соскучились по занятиям в очном режиме

С начала этого года больше двух тысяч педагогов из ДНР повысили уровень своей квалификации. Соответствующие курсы проходят на базе академии Министерства просвещения РФ, Центра знаний «Машук» в Пятигорске, в Краснодарском крае на территории Сириуса, а также в Тамбовском государственном университете. Педагоги получают сертификаты от Центра дополнительного образования «Просвещение».

В школах ДНР с этого года введены два новых предмета «Родной русский язык» и «Родная русская литература». Они в программе с 1 по 11 класс.

У ребят также появилась возможность свободно изучать историю. История России теперь изучается в каждом классе.

- Радует, что в школах не будут рассказывать про нациста Бандеру, как героя, не будет больше неправильных акцентов и передергивания фактов. А наши дети смогут более углубленно узнавать историю и культуру своей Родины, - говорят родители.

При этом уроки украинского языка в школах не отменили. Его школьники могут изучать факультативно. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что для школ в ДНР готовится учебник «классического украинского языка».

Напомним, что абитуриенты из Донбасса могут поступить в любой российский вуз. В анкете-заявлении кандидат может указать до шести университетов в порядке убывания своих предпочтений. Актуальную информацию о ходе приемной кампании можно получить на официальном сайте горячей линии «Прием в вуз».

ПО 10 ТЫСЯЧ - РОДИТЕЛЯМ КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА

Ранее Министерство обороны России обнародовало координаты всех школ Донбасса для недопущения их обстрелов. Соответствующие данные передали ООН и Украине. Кроме того, с этого года для безопасности детей в школах дежурят сотрудники МВД.

Тем временем, Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 000 рублей родителям или опекунам каждого школьника (вне зависимости от формы их обучения). Чтобы получить эти деньги (а они будут начислены до 15 октября), надо подать соответствующее заявление до 15 сентября.

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