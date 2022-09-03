В Мариуполе сданы в эксплуатацию новые жилые дома в районе рынка «Азовский»

Первые два дома на 188 квартир были возведены в городе за 80 дней. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Сроки строительства объектов, которые возводят в Мариуполе специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России, просто поражают. Всего за 85 суток в сильно разрушенном боями городе был возведен многофункциональный медицинский центр, а первые два дома на 188 квартир нового жилого комплекса появились здесь за 80 дней. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который лично проинспектировал готовность этих объектов вместе с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым.

В городе был построен новый многофункциональный медицинский центр. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Глава Республики отметил, что новые квартиры жильцы получат уже с полной внутренней отделкой и готовыми к проживанию. Всего будет сдано 12 пятиэтажек - это 1011 квартир.

Глава ДНР лично проверил готовность объектов вместе с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Чтобы восполнить в городе дефицит врачей, учителей и силовиков, по десять процентов квартир будет отдано этой категории насаления. В приоритете также остаются многодетные семьи. А далее жилье будет распределено непосредственно между другими горожанами, которые потеряли его в ходе боев.

Понятно, что всей проблемы дефицита жилья в Мариуполе это не решит. Однако власти не намерены останавливаться на достигнутом.

- Принято решение о второй очереди жилья, которую будет строить зарекомендовавшая себя наилучшим образом строительная компания Минобороны России. Искренняя благодарность военным строителям! - сказал Глава ДНР.

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