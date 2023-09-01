В Мариуполе открыли реконструированный парк 50-летия Победы

Парк 50-летия Победы стал очередным объектом в Мариуполе, который восстановили строители из Санкт-Петербурга. Фото: Моргун/ТГ

Глава Мариуполя Олег Моргун совместно с руководителем представительства администрации Губернатора Санкт-Петербурга в Мариуполе Иваном Фтицом открыли парк 50-летия Победы в Мариуполе. Его полностью реконструировали строители из северной столицы.

— Сегодня, в честь Дня знаний и открытия парка, петербуржцы еще и устроили сладкий праздник для детворы – все юные мариупольцы бесплатно получили сладкую вату, пирожные и напитки. Благодарю всех строителей и лично Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за создание такой великолепной зоны отдыха для горожан! — заявил мэр.

Моргун подчеркнул, что строители провели новое наружное освещение, вымостили тротуарные дорожки, установили детскую, спортивную и баскетбольную площадки, столики для настольного тенниса. В парке появилось пространство для интеллектуального отдыха, а также новый скейтпарк.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе создадут экотехнопарк для утилизации и переработки мусора

Строительство комплекса по переработке мусора в Мариуполе позволит увеличить спрос на вторсырье и создаст новые рабочие места (подробнее)