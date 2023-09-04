В Мариуполе планируют создать дирекцию по управлению парками

Часть парковых зон в городе уже восстановлена. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе планируют создать специальную организацию по управлению парками. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на утреннем совещании с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений горадминистрации, главами районов и директорами коммунальных предприятий рассмотрел задачи на текущую неделю и ближайшую перспективу.

- Также обсудили необходимость создания дирекции по управлению мариупольскими парками, которая будет следить за надлежащим техническим и санитарным состоянием восстановленных рекреационных зон, - заявил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе завершили первую очередь реконструкции Приморского парка. И в честь этого даже устроили первый праздничный концерт. Комплексное благоустройство самого большого общественного пространства в приморском городе ДНР ведут по поручению Президента России Владимира Путина. Парк должен стать местом притяжения, центром исторической памяти, культурной и спортивной жизни, рекреационной жемчужиной Мариуполя.

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