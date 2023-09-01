В Мариуполе после первой очереди реконструкции открыли Приморский парк

Приморский парк должен стать местом притяжения, центром исторической памяти, культурной и спортивной жизни, рекреационной жемчужиной Мариуполя. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе завершили первую очередь реконструкции Приморского парка. И в честь этого даже устроили первый праздничный концерт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который побывал на мероприятии.

День оказался богатым на яркие события. Фото: ТГ/Хуснуллин

Он отметил, что комплексное благоустройство самого большого общественного пространства в приморском городе ДНР ведут по поручению Президента России Владимира Путина.

- Парк должен стать местом притяжения, центром исторической памяти, культурной и спортивной жизни, рекреационной жемчужиной Мариуполя, - заявил вице-премьер.

Сообщается, что в Приморском парке уже обустроили зоны отдыха и новые дорожки, места для игр и спортплощадки, мини-кафе, обновили смотровую площадку с видом на Азовское море. Также восстановили памятник Воинам-освободителям Донбасса и отремонтировали памятник «Бронекатер». Тем временем на центральной аллее парка и Аллее детей войны завершили укладку нового дорожного покрытия, бордюров и провели уличное освещение.

- Дальше согласно плану будем развивать набережную - к ней из парка уже обустроен новый спуск - комфортный и безопасный в том числе для маломобильных групп населения, - заявил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, эта командировка оказалась богатой на яркие события. Кроме Приморского парка, Марат Хуснуллин проведал юных ребят, которые занимаются в мариупольском спорткомплексе «Ильичевец», и даже попробовал себя в роли футболиста, встав на ворота.

День оказался богатым на яркие события. Фото: ТГ/Хуснуллин

- Есть над чем работать - ребята играют хорошо, пенальти от них пропустил, - признался он.

Хуснуллин также отметил, что строители, которым он сегодня вручил благодарности, сработали на этом объекте на «отлично». Они полностью восстановили стадион и раздевалки, отремонтировали центральное фойе и провели отопление. Сейчас в спортивном комплексе работают 33 секции, где занимаются 3 тысячи ребят.

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