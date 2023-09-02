Мэр Донецка: Во время обстрела ВСУ в поселке Старомихайловка погибла женщина

В поселке Старомихайловка ДНР погибла женщина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Старомихайловка погибла женщина. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- По дополнительной информации, в поселке городского типа Старомихайловка во время карательного обстрела по улице Чкалова погибла женщина 1973 года рождения, - написал в тедеграм канале мэр Донецка.

Ранее Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе Донецка по улице Кремневой получила ранение женщина 1981 года рождения. Также во время обстрелов поселка городского типа Александровка по улице Школьной и Горького были ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения.

Кроме того, днем 2 сентября в Петровском районе Донецка получил мужчина 1984 года рождения. В поселке городского типа Александровка на остановке общественного транспорта была ранена женщина 1976 года рождения.

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