Кулемзин сообщил, что от обстрела ВСУ в Петровском районе ранены четыре человека

В Донецке ранены четыре человека от обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка ранены четыре человека. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- При обстреле Петровского района со стороны укрофашистов ранения различной степени тяжести получил мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела Петровского района произошло попадание в детский сад №150.

Отметим, что по данным СЦКК ДНР, с 10:30 по 11:30 ВСУ выпустили по Петровскому району 15 снарядов из натовской артиллерии, в том числе и восемь кассетных боеприпасов.

Напомним, что примерно в девять утра вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из реактивной системы залпового огня. Противник ввел огонь из района населенного пункта Максимильяновка.

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