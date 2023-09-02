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НовостиПолитика2 сентября 2023 6:44

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РЗСО

Украинские боевики из района населенного пункта Максимильяновка выпустили пять ракет из РЗСО по Донецку
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по столице ДНР пять ракет из РЗСО (архивное фото)

ВСУ выпустили по столице ДНР пять ракет из РЗСО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из реактивной системы залпового огня. Противник ввел огонь из района населенного пункта Максимильяновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено пять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, примерно в 09:30 украинские боевики выпустили еще восемь снарядов калибром 155 мм по Петровскому району со своих позиций в Кураховке.

Напомним, что за 1 сентября от обстрелов ВСУ на территории ДНР погибла девочка, еще 23 человека получили ранения. Были повреждены 35 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

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