СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по столице ДНР пять ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из реактивной системы залпового огня. Противник ввел огонь из района населенного пункта Максимильяновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено пять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, примерно в 09:30 украинские боевики выпустили еще восемь снарядов калибром 155 мм по Петровскому району со своих позиций в Кураховке.

Напомним, что за 1 сентября от обстрелов ВСУ на территории ДНР погибла девочка, еще 23 человека получили ранения. Были повреждены 35 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

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