От обстрелов ВСУ за сутки погибла девочка, еще 23 жителя ДНР получили ранения

Украинские боевики выпустили по ДНР 180 единиц различных боеприпасов за сутки (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сутки на территории ДНР погибла девочка, еще 23 человека получили ранения. Противник по территории Республики выпустил 180 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – девочки 2016 года рождения в Киевском районе. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лиц, в том числе дети 2008, 2009, 2013 года рождения в Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, Новониколаевке, - отмечают в ведомстве.

Под огнем украинских боевиков оказались восемь населенных пунктов региона – Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Александровка, Луганское. Повреждены 35 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

- На Донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, в том числе зажигательные, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, - добавили военные эксперты.

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