При обстреле ТРЦ «Донецк-Сити» в Киевском районе Донецка погибла шестилетняя девочка

Тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При обстреле торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» в Киевском районе Донецка погибла шестилетняя девочка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти, - написали в ведомстве.

Ранее в СЦКК ДНР сообщили, что украинские боевики выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка. В результате удара по ТРЦ «Донецк-Сити» пострадало более десяти человек, среди них была шестилетняя девочка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в микрорайоне шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в поселке Александровка были ранены четыре человека.

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