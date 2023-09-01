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НовостиПолитика1 сентября 2023 13:02

При обстреле ТРЦ «Донецк-Сити» в Киевском районе Донецка погибла шестилетняя девочка

При обстреле Донецка тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти
Владислав ГУЩИН
Тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти

Тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При обстреле торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» в Киевском районе Донецка погибла шестилетняя девочка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти, - написали в ведомстве.

Ранее в СЦКК ДНР сообщили, что украинские боевики выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка. В результате удара по ТРЦ «Донецк-Сити» пострадало более десяти человек, среди них была шестилетняя девочка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в микрорайоне шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в поселке Александровка были ранены четыре человека.

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