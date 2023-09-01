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НовостиПолитика1 сентября 2023 12:31

В результате обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» пострадали более десяти человек

От обстрела ВСУ из РЗСО в Киевском районе Донецка пострадали более десяти человек, включая ребенка шести лет
Владислав ГУЩИН
При обстреле ТРЦ пострадали более десяти человек, включая ребенка шести лет

При обстреле ТРЦ пострадали более десяти человек, включая ребенка шести лет

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела торгово-развлекательного центра «Донецк-сити» в Киевском районе Донецка пострадали более десяти человек, включая ребенка шести лет. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным более десяти пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет. К сожалению, число жертв может увеличиться, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что примерно в 13:45 украинские боевики из района населенного пункта Нетайлово выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка.

Также глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании украинского снаряда в здание ТРЦ «Донецк-сити».

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