В результате обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» пострадали более десяти человек

При обстреле ТРЦ пострадали более десяти человек, включая ребенка шести лет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела торгово-развлекательного центра «Донецк-сити» в Киевском районе Донецка пострадали более десяти человек, включая ребенка шести лет. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным более десяти пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет. К сожалению, число жертв может увеличиться, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что примерно в 13:45 украинские боевики из района населенного пункта Нетайлово выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка.

Также глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании украинского снаряда в здание ТРЦ «Донецк-сити».

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