ВСУ обстреляли ТЦ «Донецк-сити», зафиксировано прямое попадание

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО. Фото: соцсети

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании украинского снаряда в здание торгово-развлекательного центра «Донецк-сити» в Киевском районе. Повреждены также хозпостройки и жилые дома.

— В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк-сити», повреждены также хозяйственные помещения. В частных домовладениях на ул. Артема и Коминтерна повреждены остекление и газовая труба, — заявил градоначальник.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Около 13:45 ВСУ обстреляли район со своих позиций в Нетайлово.

Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поселка Гольмовский в Никитовском районе города был ранен 10-летний ребенок.

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