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НовостиПолитика1 сентября 2023 8:08

ВСУ рано утром обстреляли Петровский район Донецка зажигательными ракетами

Украинские войска выпустили по Донецку три ракеты около пяти утра
Виктория ПОДАРОВА
Боевики выпустили по району три зажигательные ракеты из РСЗО (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Боевики выпустили по району три зажигательные ракеты из РСЗО (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Рано утром 1 сентября вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня. Под ударом оказался Петровский район столицы ДНР. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 05:25 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка зажигательный ракетами из реактивной системы залпового огня. ВСУ выпустили по району три ракеты со своих позиций, расположенных в населенном пункте Максимильяновка, — заявили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по региону 138 боеприпасов. Под ударом оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район, Луганское, Ольгинка и Александровка. Ранения получили десять мирных жителей, повреждено шесть домов.

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