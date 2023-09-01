ВСУ рано утром обстреляли Петровский район Донецка зажигательными ракетами

Боевики выпустили по району три зажигательные ракеты из РСЗО (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Рано утром 1 сентября вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня. Под ударом оказался Петровский район столицы ДНР. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 05:25 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка зажигательный ракетами из реактивной системы залпового огня. ВСУ выпустили по району три ракеты со своих позиций, расположенных в населенном пункте Максимильяновка, — заявили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по региону 138 боеприпасов. Под ударом оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район, Луганское, Ольгинка и Александровка. Ранения получили десять мирных жителей, повреждено шесть домов.

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