ВСУ ранили десятилетнего ребенка в Горловке в День знаний

Ребенок получил ранение в горловском поселке Гольмовский (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в День знаний. Ранение получил десятилетний ребенок. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

— В результате обстрела пгт Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранен 10-летний ребенок, — отметил градоначальник.

Напомним, что за сутки ВСУ ранили десять мирных жителей в ДНР. Под огнем боевиков оказались шесть населенных пунктов Республики — Донецк, Горловка, Ясиноватский район, Макеевка, Александровка, Луганское и Ольгинка. Всего за сутки по территории региона было выпущено 138 боеприпасов, в том числе ракеты из реактивной системы залпового огня, а также боеприпасы с кассетной боевой частью.

ВСУ повредили шесть домов в Киевском, Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.

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