При обстреле ВСУ в Петровском районе Донецка и в поселке Александровка ранены четыре человека

В Донецке и Александрове ранения получили четыре человека из-за обстрела ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в микрорайоне шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в поселке Александровка ранены четыре человека. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- При вражеском обстреле Петровского района есть пострадавшие: Микрорайон шахты «Трудовская» ранения получили два человека. На территории поселка Александровка также двое раненых. Личные данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, около 14:25 вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Максимильяновка выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка. Также в 14:35 по району украинские боевики выпустили еще три снаряда калибром 155 мм.

Кроме того, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании украинского снаряда в здание торгово-развлекательного центра «Донецк-сити» в Киевском районе.

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