ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Максимильяновка выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:25 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Ранее примерно в 13:45 украинские боевики из района населенного пункта Нетайлово выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка. Также утром 1 сентября ВСУ за 40 минут выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

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