Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 сентября 2023 11:38

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РЗСО

Украинские боевики из района населенного пункта Максимильяновка выпустили десять ракет из РЗСО по Петровскому району Донецка
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РЗСО (архивное фото)

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РЗСО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Максимильяновка выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:25 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Ранее примерно в 13:45 украинские боевики из района населенного пункта Нетайлово выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка. Также утром 1 сентября ВСУ за 40 минут выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ ранили десятилетнего ребенка в Горловке в День знаний

Под огнем украинских войск оказался Никитовский район Горловки (подробнее)