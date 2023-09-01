ВСУ за 40 минут выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 40 минут выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов из артиллерии калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

С 09:10 по 09:30 обстрел Червоногвардейского района Макеевки продолжился. За это время украинские боевики выпустили по населенному пункту еще десять снарядов из артиллерии.

С 09:20 по 09:40 из района населенного пункта Кураховка противник выпустил по Петровскому и Киевскому районам Донецка десять снарядов из натовской артиллерии. Также около 09:18 под огонь ВСУ попало село Луганское, которое расположено южнее Донецка. Враг выпустил три снаряда калибром 155 мм.

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