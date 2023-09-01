СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РЗСО по Киевскому району Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО. Фото: Соцсети

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР в День знаний. Примерно в 13:45 украинские боевики из района населенного пункта Нетайлово выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район), выпущено 15 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что утром 1 сентября ВСУ за 40 минут выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Никитовского района был ранен 10-летний ребенок.

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