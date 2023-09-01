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НовостиПолитика1 сентября 2023 11:02

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РЗСО по Киевскому району Донецка

Украинские боевики из района населенного пункта Нетайлово выпустили 15 ракет из РЗСО по Киевскому району Донецка
Владислав ГУЩИН
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО. Фото: Соцсети

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО. Фото: Соцсети

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР в День знаний. Примерно в 13:45 украинские боевики из района населенного пункта Нетайлово выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район), выпущено 15 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что утром 1 сентября ВСУ за 40 минут выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Никитовского района был ранен 10-летний ребенок.

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