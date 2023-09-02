В результате обстрела ВСУ в Донецке и Александровке ранены два человека

От обстрела ВСУ в Донецке и Александровке ранены два человека Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка по переулку Шахтерский ранен мужчина, также в поселке Александровка на остановке общественного транспорта ранена женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин

- В результате обстрела Петровского района по переулку Шахтерский ранение получил мужчина 1984 года рождения В поселке городского типа Александровка на остановке общественного транспорта ранена женщина 1976 года рождения, - написал в телегарм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле Петровского района произошло прямое попадание в крышу учебного корпуса школы-интерната №3. Также по улицам Косарева, Полухина и Красногоровская пострадали жилые дома.

Напомним, что украинские боевики из района населенного пункта Максимильяновка выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка.

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