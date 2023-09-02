СЦЦК ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО по Петровскому району Донецка

ВСУ возобновили ракетный обстрел Петровского района Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины возобновили ракетный обстрел Петровского района Донецка. Украинские боевики из района населенного пункта Максимильяновка выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка ранения различной степени тяжести получил мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РЗСО

Украинские боевики из района населенного пункта Максимильяновка выпустили пять ракет из РЗСО по Донецку (подробнее)