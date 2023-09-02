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НовостиПолитика2 сентября 2023 10:04

СЦЦК ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО по Петровскому району Донецка

Украинские боевики из района населенного пункта Максимильяновка выпустили 20 ракет из РЗСО по Донецку
Владислав ГУЩИН
ВСУ возобновили ракетный обстрел Петровского района Донецка (архивное фото)

ВСУ возобновили ракетный обстрел Петровского района Донецка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины возобновили ракетный обстрел Петровского района Донецка. Украинские боевики из района населенного пункта Максимильяновка выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка ранения различной степени тяжести получил мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения.

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