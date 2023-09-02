В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранена женщина

В Петровском районе Донецка ранена женщина от обстрела ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Петровском районе Донецка в результате обстрела украинских боевиков ранение получила женщина 1981 года рождения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района по ул. Кремневой получила ранение женщина 1981 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

По данным СЦКК ДНР, с 19:05 по 19:30 противник обстреливал Петровский район Донецка из артиллерии калибром 155 мм. За это время украинские боевики выпустили 14 снарядов, в том числе два кассетных боеприпаса.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщал, что в результате обстрела Петровского района по переулку Шахтерский ранение получил мужчина 1984 года рождения. В поселке городского типа Александровка на остановке общественного транспорта ранена женщина 1976 года рождения.

Кроме того, Алексей Кулемзин сообщил, что в поселке Александровка по улице Школьной и Горького ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения.

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