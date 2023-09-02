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НовостиПолитика2 сентября 2023 13:13

Мэр Светлодарска: ВСУ обстреляли город, предположительно из РСЗО HIMARS

Максим Козловский сообщил, что украинские боевики обстреляли Светлодарск, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS
Владислав ГУЩИН
ВСУ рано утром обстреляли Светлодарск, выпустив четыре ракеты из РСЗО (архивное фото)

ВСУ рано утром обстреляли Светлодарск, выпустив четыре ракеты из РСЗО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины рано утром обстреляли Светлодарск, предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил мэр города Максим Козловский.

- Сегодня, 2 сентября, в 05:05 мирный город Светлодарск в очередной раз подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел был произведен предположительно из натовского вооружения - четрые ракеты РСЗО HIMARS, - написал в телеграм-канале глава города.

Максим Козловский добавил, что ракетный удар пришелся на нежилую часть города. В результате обстрела пострадали четыре административных здания. Жертв среди населения не зафиксировано.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка по переулку Шахтерский ранен мужчина, также в поселке Александровка на остановке общественного транспорта ранена женщина.

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