Мэр Светлодарска: ВСУ обстреляли город, предположительно из РСЗО HIMARS

ВСУ рано утром обстреляли Светлодарск, выпустив четыре ракеты из РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины рано утром обстреляли Светлодарск, предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил мэр города Максим Козловский.

- Сегодня, 2 сентября, в 05:05 мирный город Светлодарск в очередной раз подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел был произведен предположительно из натовского вооружения - четрые ракеты РСЗО HIMARS, - написал в телеграм-канале глава города.

Максим Козловский добавил, что ракетный удар пришелся на нежилую часть города. В результате обстрела пострадали четыре административных здания. Жертв среди населения не зафиксировано.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка по переулку Шахтерский ранен мужчина, также в поселке Александровка на остановке общественного транспорта ранена женщина.

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