Мэр Донецка: Во время обстрелов ВСУ в поселке Александровка ранены двое мужчин

В поселке Александровка ранены двое мужчин из-за обстрелов ВФУ (архивное фото) Фото: Олег УКЛАДОВ

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по территории Донецкой Народной Республики. Во время очередного обстрела поселка городского типа Александровка ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

- Во время обстрелов поселка городского типа Александровка по улице Школьной и Горького ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Он добавил, что в результате обстрелов Петровского района Донецка в многоквартирном доме по улице Щипачева повреждены кровля и фасад, а в частном доме по улице Аксайской пострадали кровля, входная дверь, остекление.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в поселке Александровка на остановке общественного транспорта была ранена женщина.

Кроме того, при обстреле Петровского района ранения различной степени тяжести получили четыре человека.

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