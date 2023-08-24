ВСУ за день выпустили по Донецку и его окрестностям более 180 снарядов калибром 155 мм, в том числе кассетных, и 43 ракеты из РСЗО

Украинские войска не прекращают массированные обстрелы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска не прекращают массированные обстрелы столицы ДНР. При этом используют ствольную и реактивную артиллерию с кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по данным СЦКК ДНР Донецк и его пригороды за день 57 раз подверглись обстрелам ВСУ.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также пгт Александровка и Старомихайловка укронацисты выпустили 181 снаряд калибром 155 мм, из них 32 кассетного типа, а также 43 ракеты из РСЗО, - заявил градоначальник.

В результате обстрелов в Петровском районе Донецка погибла женщина 1960 года рождения, а в Киевском была ранена жительница 1948 года рождения. Сообщается также, что пострадали здание Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства и остановка общественного транспорта. В городе повреждены магазин, многоквартирный и частные жилые дома, уничтожен автомобиль.

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